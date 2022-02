Altea Green Power: debutto in Borsa col botto

Gli scatti d'Affari

Debutto col botto per Altea Green Power

Altea Green Power, società di progettazione e installazione di impianti a energia rinnovabile, ha debuttato in Borsa. Partenza col botto con il titolo che, partito da 1,20 per azione, è arrivato a toccare 1,8 con un rialzo teorico del 50% nella prima ora. Altea Green Power si offre come "integratore di servizi" per soggetti che intendono realizzare e gestire una vasta gamma di tipologie impiantistiche nei settori del fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biomasse e dell'efficienza energetica. Il collocamento ha riguardato 4.161.000 azioni ordinarie di nuova emissione, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe. L'operazione di quotazione ha previsto anche l'emissione di 4.161.000 warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione.

La capitalizzazione al prezzo di offerta è pari a 19.393.200 euro, con un flottante del 25,75%. Il fondatore e CEO è Giovanni Di Pascale.