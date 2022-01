Striscia la notizia, arriva Enrico Lucci: racconterà la corsa al Colle

Striscia la notizia, debutta Enrico Lucci: racconterà la corsa al Quirinale

Enrico Lucci approda a Striscia la Notizia. Da lunedì 24 gennaio, giorno d’inizio delle votazioni per il Quirinale, Enrico Lucci debutta come inviato di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 (ore 20.35). Lucci sarà in diretta da Roma e presidierà l'ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale, con il suo classico spirito ironico e punzecchiante, la corsa al Colle per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica.

Enrico Lucci nasce a Velletri (Roma) il 17 febbraio del 1964. Debutta sulle reti nazionali nel 1993, alternando collaborazioni con Rai e Mediaset, in diversi programmi, tra cui Scirocco, Il Giro d'Italia, Feste e Vacanze. Nel 1994 collabora alla trasmissione Anni azzurri. Nel 1996 vince la seconda edizione del premio giornalistico "Ilaria Alpi" per Telesogni su Raitre.

Nel 1997 realizza il suo primo servizio per Le Iene su Italia 1. Sempre su Italia 1, nel 2000, conduce Vacanze e, nel 2002, Lotta di Classe. Nel 2016 passa in Rai, dove conduce Nemo - Nessuno escluso in prima serata su Rai 2. Nel 2019 è sempre su Rai 2 con Realiti - Siamo tutti protagonisti ed entra a far parte del cast di Quelli che il calcio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enrico Lucci è piuttosto riservato e cerca di tenerla lontano dai riflettori. Nonostante quindi si sappia poco o niente, si sa che il giornalista è sposato con una donna di nome Diana e che insieme hanno avuto un figlio nel 2016.

Per tre volte si è recato nella Repubblica Dominicana con la finalità d’intervistare lo storico dirigente sportivo Luciano Gaucci. Nel 2003 ha scritto il romanzo Tutto può ancora accadere (aspettando Tony Randine). Lucci viene soprannominato Palmiro, per la sua simpatia verso lo storico fondatore del partito comunista, Palmiro Togliatti. Pur non essendo un grande amante nel carcere, ha dichiarato di essere stato un tifoso del Cagliari fino a quando ci ha militato Gigi Riva.

Dopo il suo abbandono de Le Iene, la showgirl e conduttrice Ilary Blasi gli ha dedicato un lungo post lodandone il contributo e la forte amicizia. Enrico Lucci e i bitcoin. Qualche tempo fa si diffuse la notizia che Enrico Lucci fosse diventato milionario grazie ad alcuni investimenti in bitcoin. La notizia, però, era una bufala.

