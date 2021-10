Striscia la notizia, conduttori: addio a Vanessa Incontrada e Alessandro Siani

Striscia la notizia fa compagnia agli italiani dal 1988, uno dei format più longevi della televisione italiana e alla cui conduzione si sono susseguiti diversi personaggi-simbolo della nostra tv: da Gerry Scotty a Michelle Hunziker, a cominciare però dai capisaldi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Al momento, al timone della trasmissione si trovano Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Ma ancora per poco. Gli ascolti, infatti, sembrano in calo da un po’ di tempo: non si sa se la colpa è solo dei due conduttori ma di certo la consegna del Tapiro ad Ambra Angiolini da parte di Valerio Staffelli (qui la notizia) ha contribuito a incrinare l’immagine della trasmissione. Che però non brillava più già da tempo.





L’ironia che propone è considerata obsoleta, soprattutto dalle nuove generazioni, e spesso Striscia la notizia è stata accusata di sessismo, razzismo e di non raccogliere più le esigenze del proprio pubblico. E se ai tempi d’oro registrava ascolti da 6 milioni di telespettatori, ormai si attesta attorno alla metà.

Il cambio alla conduzione aiuterà a risollevare le sorti del programma? Non si sa, ma di certo ormai è ufficiale: Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani verranno sostituiti. Dal prossimo 3 novembre al loro posto troveremo Sergio Friscia e Roberto Lipari. Restiamo incollati alla tv per scoprire come andrà a finire.