Ambra Angiolini, dopo l'addio con Allegri ecco Striscia. "Almeno il Tapiro.."

Ambra e Allegri: addio. Tapiro di Striscia per la Angiolini

Ambra Angiolini 'vince' il primo Tapiro d’oro di Striscia la Notizia in carriera dopo la fine della storia d’amore – durata quattro anni – con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. "Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?" chiede Valerio Staffelli all’attrice. Ambra Angiolini risponde più volte: "Non lo so".

Consegnandole il Tapiro, Staffelli la rincuora: "Lui non la lascerà mai sola". E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…"