"Studia, somaro, sei come Fantozzi". Giannini sbaglia e Gasparri lo bacchetta

Giannini sbaglia il sindaco di Parigi e Gasparri (Fi) lo bacchetta: "Somaro!"

"Ma Massimo Giannini sei così somaro da scrivere su Il venerdì che Ada Colau, che guidava Barcellona, è il sindaco di Parigi? Si chiama Hidalgo! Studia! Poi da somaro passi all'insulto del centrodestra. Ma vergognati, ignorante e presuntuoso".

Lo scrive in un tweet il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, postando l'articolo di Massimo Giannini per Il venerdì di Repubblica dal titolo "Vacanze patriottiche".

"Ma Massimo Giannini, ti sei scusato o hai spostato Barcellona in Francia? Passi di flop in flop. Tolto da schermi Rai, poi dalla direzione di La Stampa. Sei il Fantozzi di Fantozzi", si legge in un altro post.

Ma ⁦@MassimGiannini⁩ sei così somaro da scrivere su ⁦@ilvenerdi⁩ che ⁦@AdaColau⁩ , che guidava #Barcellona , è il sindaco di #Parigi ? Si chiama Hidalgo! Studia! Poi da somaro passi all’’insulto del centrodestra. Ma vergognati, ignorante e presuntuoso. pic.twitter.com/1Xbx8amxyD — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) August 15, 2024