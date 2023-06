Svolta "pop" alla conduzione del Tg1. Contenuti glam, friccicarelli e gossip

Basti pensare a un’altra grande figura come Angela Buttiglione, in conduzione nel bel mezzo degli anni Ottanta, piena Prima Repubblica, anchorwoman ante litteram: serissima oltre che accollatissima



Ho visto lei (Giorgia Cardinaletti) che bacia lui. Lei (Sonia Sarno) che balla la Cuccarini con Fiorello. E un’altra lei (Adriana Pannitteri) tutta presa a celebrare la Carrà. Ovviamente da Trieste in giù. Tre inappuntabili professioniste del giornalismo, si legge su www.liberoquotidiano.it, accomunate da una grande passione: raccontare ogni giorno il Tg1 ai telespettatori. Che evidentemente, però, dopo la svolta british, in stile Bbc, impressa dalla direttora Maggioni e apprezzata da molti, ora dalla Gran Bretagna ha deciso di accostarsi un po’ anche a un altro formato giornalistico che, a Londra e dintorni, va per la maggiore: quello dei tabloid. Con i loro contenuti glam, friccicarelli, fino ad arrivare al confine con il gossip. Per carità, al Tg1 niente tette e culi. Però le nostre tre moschettiere di Mamma Rai sembra ci abbiano preso gusto a fare loro stesse un po’ notizia. Quello che un tempo, per chi con le notizie ci lavora, era vietatissimo, quasi deontologicamente scorretto, ma soprattutto, specie nel rito romano (e un tempo anche assai cattolico) del Tg1, semplicemente impensabile. Basti pensare a un’altra grande figura come Angela Buttiglione, in conduzione nel bel mezzo degli anni Ottanta, piena Prima Repubblica, anchorwoman ante litteram: serissima oltre che accollatissima.