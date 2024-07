Televoto Sanremo, milioni di sms non conteggiati: Agcom richiama la Rai dopo i servizi di Striscia

La pubblicità occulta e il caos televoto a Sanremo: l’Agcom prende posizione su due temi al centro delle inchieste di Striscia la notizia. Se per le scarpe sfoggiate da John Travolta la Rai si becca una sanzione da oltre 206 mila euro per pubblicità occulta, sempre in merito al festival l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni chiede alla tv di Stato anche una “revisione del Capitolato tecnico della piattaforma del televoto, con riferimento alla capacità di elaborazione di più elevati flussi di voti mediante SMS, in modo da prevenire futuri analoghi disservizi, comunicando all’Autorità le azioni intraprese”. Tutto questo è uscito dalla riunione del 24 luglio 2024 dopo l’esito delle verifiche “sul rispetto delle condizioni di trasparenza ed efficacia” del televoto per la 74ª edizione di Sanremo, a seguito di tante segnalazioni.

È stata proprio Striscia la notizia con i servizi di Pinuccio per Rai Scoglio 24 a porre all’attenzione dei telespettatori l’enorme divario tra i voti conteggiati dalla Rai, che hanno contribuito a determinare i vincitori, e quelli inviati dai cittadini. L’inviato era partito dalla segnalazione di un milione di sms non conteggiati per poi arrivare a ipotizzare che i messaggi in questioni fossero molti di più.



Nel giro di poche settimane dall’attività di inchiesta del tg satirico di Antonio Ricci risultava che i voti non conteggiati fossero appunto quasi sette milioni. Pinuccio aveva raggiunto anche Palazzo San Macuto, dove si riunisce la Vigilanza Rai. Sui milioni di televoti non conteggiati a Sanremo serviva dunque un supplemento d’indagine con Tim, seppur tardivo.

In queste ore si è arrivati alla svolta: l’Agcom scrive che una specifica attenzione è stata dedicata all’ultima serata del festival quando “sono stati fatturati circa 1,8 milioni di voti con relativo riscontro all’utente mediante SMS, altri circa 0,9 milioni hanno ricevuto un SMS di informativa di mancato addebito, mentre 0,3 milioni di voti non validi, pur essendo stati elaborati, non sono stati riscontrati”. È emerso che “a fronte di un numero di voti mediante SMS contabilizzati pari a circa 3 milioni, il numero di SMS effettivamente pervenuti alla piattaforma è stato di circa 9,5 milioni”. Il valore in eccesso non contabilizzato è stato causato da una “saturazione della capacità di elaborazione della piattaforma”. Tim ha comunicato “di aver avuto contezza” del numero effettivo non durante il festival, “ma solo a seguito di una analisi successiva” ossia dopo la richiesta stessa di informazioni da parte dell’Autorità”.

La società di telefonia ha analizzato gli SMS non contabilizzati, “rilevando che circa 4,3 milioni avevano superato il limite dei 5 voti validi, con la conseguenza che i voti potenzialmente validi e non elaborati erano pari a circa 2,2 milioni”. Secondo l’Autorità, pur a fronte dei risultati emersi, la piattaforma avrebbe operato “in linea con i Service Level Agreement richiesti dalla Rai” che prevedevano un limite massimo di elaborazione per ora in base ai flussi di traffico delle edizioni precedenti. “Tale limite appare oggi alla luce dell’analisi compiuta evidentemente inadeguato” è la valutazione dell’Autorità.

