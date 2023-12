Threads, l'app di Meta nata per far concorrenza a Elon Musk arriva in Italia

Threads sbarca in Italia, ecco come funziona la nuova app di Meta

Threads è ora disponibile anche in Italia, seguendo il lancio negli Stati Uniti e nel Regno Unito avvenuto a luglio. Questa nuova applicazione di messaggistica, sviluppata da Meta, è stata attivata a partire dal mezzogiorno del 14 dicembre nel nostro Paese.

Ma cosa rappresenta Threads? Si tratta di un'applicazione dedicata alla messaggistica, pensata per comunicare con i tuoi amici più stretti. Con Threads, puoi condividere facilmente foto, video, messaggi e storie con le persone che hai scelto. Inoltre, hai la possibilità di creare un album fotografico condiviso con i tuoi amici su Threads, in cui potete aggiungere le vostre foto preferite.

Un elemento distintivo di Threads è la sua integrazione con Instagram. Ciò consente di accedere facilmente ai messaggi diretti e alle storie dei tuoi amici. Inoltre, Threads ti offre la possibilità di impostare uno stato personalizzato per far sapere ai tuoi amici cosa stai facendo o come ti senti.

Per quanto riguarda l'esperienza degli utenti in Europa, hanno la scelta di creare un profilo Threads collegato al proprio account Instagram, ottenendo così la stessa esperienza degli utenti globali, oppure di utilizzare Threads senza un profilo. Chi opta per l'uso senza profilo può comunque visualizzare i contenuti su Threads, cercare profili, condividere contenuti tramite link o dalla piattaforma e segnalare contenuti, ma non potrà interagire direttamente con i contenuti.