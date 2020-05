TikTok: l'ex top manager di Disney Kevin Mayer sarà il nuovo Ceo

Mayer entra nel direttivo di Tik Tok, l'app più in voga del momento

Kevin Mayer, ex top manager di Disney, sarà il nuovo Ceo e direttore operativo del social del momento: TikTok. La società, con circa 60.000 dipendenti nel mondo, ha ulteriormente accresciuto la sua popolarità durante i lockdown per il coronavirus. La "profonda" esperienza di Mayer "nel costruire business internazionali di successo rappresenta una scelta incredibilmente appropriata per la nostra missione che è quella di ispirare la creatività degli utenti a livello globale", ha dichiarato in una nota Yiming Zhang, amministratore delegato di ByteDance, casa madre di TikTok.

Kevin Mayer entrerà in carica a giugno

Mayer si insedierà il prossimo primo giugno, con base in California. Mayer, che ha diretto le offerte al consumatore della Disney, aveva lasciato l'incarico lo scorso febbraio quando sperava di diventare numero uno del gruppo al posto d Robert Iger ma gli è stato preferito Bob Chapek. Lanciata nel 2017, l'app TikTok è stata scaricata almeno due miliardi di volte, secondo SensorTower. Nel solo mese di marzo, apice della pandemia, è stata scaricata 65 milioni di volte.