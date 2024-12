Time Records, 40 anni di successi: una storia di musica, passione ed innovazione firmata Giacomo Maiolini

Il 2024 segna un traguardo storico per la Time Records, che celebra 40 anni di attività come una delle etichette discografiche indipendenti più influenti d'Italia e del mondo. Per tutto l’anno, una serie di eventi straordinari hanno omaggiato il percorso dell'etichetta e il suo fondatore, Giacomo Maiolini, celebrando i successi del passato e aprendo le porte a nuove sfide per il futuro.

Durante le celebrazioni, Giacomo Maiolini ha condiviso la storia Time Records e il suo straordinario viaggio personale nel mondo della musica. Fondatore dell’etichetta nel 1984, Giacomo Maiolini è oggi riconosciuto come una figura chiave nel panorama discografico internazionale. Dotato di una visione unica e di una straordinaria capacità imprenditoriale, ha trasformato una piccola etichetta indipendente, con sede a Brescia, in un impero musicale riconosciuto a livello globale.

“Non vogliamo solo celebrare il passato, ma vorrei guardare ancora e sempre al futuro con lo stesso entusiasmo, sorpresa e determinazione di allora” dichiara Giacomo Maiolini.

Time Records festeggia 40 anni /VIDEO





Time Records, 40 anni in musica: da Gigi D’Agostino a Bob Sinclar, tutti i successi (mondiali) di Giacomo Maiolini

Grazie alla sua capacità di individuare e valorizzare talenti, ha portato la musica italiana ed europea a livelli globali, aprendo le porte a mercati come quello giapponese con il fenomeno Eurobeat, con oltre 30 milioni di album venduti e 5 Grammy Awards. I suoi successi includono hit senza tempo come “Open Your Mind” degli U.S.U.R.A, “Don’t Stop” e “Boom Boom Boom” dei The Outhere Brothers, “Feel it” di The Tamperer feat. Maya, “You See the Trouble with Me” di Black Legend, “Dragostea Din Tei” degli O-Zone, “Destination Calabria” di Alex Gaudino, “In My Mind” di Dynoro e Gigi D’Agostino e “Nevermind” di Dennis Lloyd, che entrambi hanno superato un miliardo di streaming su Spotify.

Con 120 milioni di dischi venduti e 7 miliardi di stream Time Records è l’etichetta italiana indipendente che ha venduto più dischi nel mondo. Oggi, Time Records è la casa di artisti come Bob Sinclar, Deejay Time e Gigi D’Agostino e reduce di successi come le ultime due hit internazionali “T’AMO T’AMO T’AMO” con Ivana Spagna e NUZZLE e la nuova versione di “Amici Per Sempre” dei Pooh, The Cube Guys. Giacomo Maiolini è noto anche per la sua capacità di anticipare i cambiamenti del mercato, passando dal vinile alla musica digitale e ora allo streaming, con una visione verso l’AI.

Giovedì 5 dicembre, presso la Camera di Commercio di Brescia, Giacomo Maiolini ha ricevuto un prestigioso premio per i 40 anni dell'etichetta, conferito a nome della città. Questo riconoscimento celebra non solo l'impatto culturale e musicale di Maiolini con la Time Records, ma anche il suo ruolo personale di ambasciatore di Brescia nel panorama internazionale. Mentre, il 19 novembre, sempre Giacomo Maiolini, in occasione della Milano Music Week 2024, presso il Castello Sforzesco di Milano, ha tenuto un intervento dedicato alla sua visione dell'industria musicale. Durante l’incontro, ha parlato del suo percorso professionale e delle trasformazioni che hanno caratterizzato il settore discografico negli ultimi decenni.





Il culmine delle celebrazioni è stato il 6 dicembre, con una serata straordinaria che ha riunito artisti, collaboratori e amici della Time Records in una location esclusiva. L’evento è stato un’occasione per esaltare il lavoro, l’impegno e la passione di un team che, sotto la guida di un rivoluzionario capitano come Giacomo Maiolini, ha segnato la storia della musica italiana e internazionale.

"Giacomo è stato un pioniere. La sua capacità di vedere oltre il presente lo ha reso un innovatore, capace di trasformare idee visionarie in successi mondiali," ha dichiarato Albertino, storica voce di Radio Deejay e amico di lunga data.

Bob Sinclar racconta il suo rapporto con Giacomo: “Giacomo Maiolini è colui che ha portato la musica dance in Italia e nel Mondo. Ho avuto la possibilità di lavorare con lui da 7 anni forse 8, e tutti i singoli e le hit sono magnifiche. Giacomo è la stravaganza, l’esuberanza elegante all’italiana. Se sei amico di Giacomo ti dà tutto. È l’amicizia in tutta la sua totalità!”

Anche Gigi D’Agostino ha ricordato il contributo unico di Maiolini: “Giacomo con le sue visioni, intuizioni, creazioni… Non solo ha realizzato tantissimi grandi successi… ha realizzato sogni per molti… è pazzesco… Quando penso a Giacomo penso ad una persona pazzesca! Giacomo è tanto…”

Con lo stesso entusiasmo che ha contraddistinto i suoi primi 40 anni, la Time Records guarda al futuro con nuovi progetti in arrivo per il 2025. Giacomo Maiolini ribadisce l'impegno dell'etichetta verso l'innovazione e la scoperta di talenti, mantenendo intatta la filosofia di indipendenza e passione che l’ha sempre contraddistinta.