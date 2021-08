Tornano al lavoro senza vaccino: licenziati. Cnn: "Tolleranza zero"

La Cnn ha licenziato tre dipendenti che hanno violato le regole aziendali tornando al lavoro senza essere vaccinati. Il presidente della Cnn, Jeff Zucker, ha annunciato il licenziamento ai membri dello staff in un memo inviato ieri che ricordava loro che i vaccini sono obbligatori se si presentano in ufficio o sul campo dove entrano in contatto con altri dipendenti.

"Lasciatemi essere chiaro - abbiamo una politica di tolleranza zero su questo", ha scritto Zucker, presidente di notizie e sport per WarnerMedia. La maggior parte degli uffici della Cnn e' gia' aperta con ritorno in presenza su base volontaria, e Zucker ha detto che piu' di un terzo dei membri dello staff di notizie sono tornati. La prova della vaccinazione e' stata lasciata sulla parola, ha detto, ma questo potrebbe cambiare nelle prossime settimane.