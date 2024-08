Trump annuncia una “grande intervista con Musk” (che chiude la sede di X a San Francisco)

Usa: Trump, 'prossima settimana grande intervista con Elons Musk'

Donald Trump annuncia "una grande intervista" con Elon Musk. Su Truth, l'ex presidente americano che punta al ritorno alla Casa Bianca, afferma che nella notte tra lunedì e martedì prossimi dialogherà con Musk. "Lunedì sera farò una grande intervista con Elon Musk. Seguiranno dettagli", ha scritto Trump.

Social: X chiude ufficio a San Francisco, Musk 'non avevamo altra scelta'

"Non avevamo altra scelta" che chiudere l'ufficio di X a San Francisco. Ad affermarlo su 'X' è Elon Musk rispondendo a un articolo del 'New York Times' che riferiva di una mail del Ceo di 'X' Linda Yaccarino al personale, che annunciava appunto che l'ufficio stava chiudendo, con i dipendenti che si trasferivano a San Jose e Palo Alto. Un annuncio, questo, che arriva poche settimane dopo che Musk ha detto che avrebbe trasferito 'X' e la sua società spaziale SpaceX in Texas. Musk ha spiegato che la decisione è dovuto alle recenti leggi approvate dallo Stato della California, in particolare una nuova legge che impedisce alle scuole di stabilire regole per richiedere al personale di fornire a chiunque, compresi i genitori, informazioni sull'identità di genere di un bambino. "Non c'è scelta. È impossibile operare a San Francisco", ha detto l'imprenditore. "Ecco perché Stripe, Block (CashApp) e altri hanno dovuto trasferirsi", ha aggiunto, suggerendo che sono state le leggi locali a innescare la sua decisione. A luglio, il multimiliardario ha dichiarato che gli uffici di X e SpaceX si sarebbero trasferiti in Texas, dopo che la California ha introdotto la nuova legge sull'identità di genere. All'epoca, Musk lo definì "l'ultima goccia" in un post su X. Musk ha trasferito la sede di Tesla in Texas nel 2021 ed è residente nello Stato.