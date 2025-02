Trump al vetriolo su Zelensky in un post Truth: "Dittatore mai eletto e comico mediocre" - VIDEO

Ecco il post al vetriolo di Trump su Zelensky, pubblicato sul suo social Truth: “Pensateci, un comico moderatamente di successo, Volodymyr Zelensky, ha convinto gli Stati Uniti d’America a spendere 350 miliardi di dollari per entrare in una guerra che non poteva essere vinta, che non doveva mai iniziare, ma che lui, senza gli Stati Uniti e "TRUMP", non sarà mai in grado di risolvere. Gli Stati Uniti hanno speso 200 miliardi di dollari in più rispetto all’Europa, e il denaro dell’Europa è garantito, mentre gli Stati Uniti non riceveranno nulla in cambio. Perché Sleepy Joe Biden non chiede l’uguaglianza, dato che questa guerra è molto più importante per l’Europa che per noi? Abbiamo un grande e bellissimo oceano a separarci. Inoltre, Zelensky ammette che metà del denaro che gli abbiamo inviato è "SPARITO". Si rifiuta di tenere elezioni, è molto basso nei sondaggi in Ucraina, e l'unica cosa in cui era bravo era suonare Biden "come un violino". Un dittatore senza elezioni. Zelensky deve muoversi in fretta o non avrà più un paese. Nel frattempo, stiamo negoziando con successo la fine della guerra con la Russia, qualcosa che tutti ammettono solo "TRUMP" e l’amministrazione Trump possono fare. Biden non ci ha mai provato, l’Europa ha fallito nel portare la pace, e Zelensky probabilmente vuole mantenere in vita il "carrozzone di soldi". Amo l’Ucraina, ma Zelensky ha fatto un pessimo lavoro, il suo paese è in rovina e MILIONI di persone sono morte inutilmente. E continua...