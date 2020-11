Tv, boom delle "visual radio". L'audience è rosa: 2/3 sono donne

La FM e il DAB raccolgono oltre l’85% dell’audience in Italia, ma sebbene sia l'autoradio ad imporsi senza rivali, la radio dal televisore rimane una realtà ineludibile. Come analizza Spotandweb.it, per la fruizione della radio il solo televisore vince su tutti i device del web.

L'indipendenza, e resilienza nel suo schema Broadcast di distribuzione e business, della radio dai guru digitali e i colossi del web pesa non poco su questi ultimi.

Radio via tv con video o Radio via tv senza video? Nell’analisi della fruizione della Radio dal televisore il primo bivio che si pone è se “con video” o “senza video”. Il televisore offre le stazioni Radio e/o i canali con i loro brand in entrambe le modalità. Qual è quella preferita? In base ai dati TER, risulta che nell’anno 2019 l’ascolto “via TV canale televisivo della Radio” ha rappresentato il 77,16% del totale dal televisore. E i numeri assoluti delle 2 modalità crescono dal 2018.

Ma dato ancora più rilevante, la Visual Radio è donna. Un dato che fa riflettere: mentre le donne ascoltano la Radio mediamente per il 46,67% del totale, nel caso della fruizione dal televisore ne caratterizzano ben il 64,31%. Solo in un altro device, l’apparecchio radio, c’è una prevalenza delle donne che in quel caso è del solo 51,95%. La Radio via tv è donna per i 2/3.

La più grande novità Visual del 2020 è RAI RADIO 2. On-line dal 28 settembre scorso, il suo esordio in Visual Radio rappresenta il fatto più innovativo rispetto al quadro del 2019, sottolinea il sito. Considerato che tra annuncio ed esecuzione il tempo intercorso è stato di soli 3 mesi, la messa in opera della versione Visual della emittente pubblica ha rappresentato un campione di velocità, un esempio di scatto. E che ha espresso con chiarezza la volontà nel merito di RAI. Al momento diffusa in esclusiva su RAIPLAY, la Visual Radio di RAI RADIO 2 è stata accompagnata alla sua nascita anche da una intensa campagna pubblicitaria in tutta Italia. Il suo slogan “Guarda che Radio!” è un messaggio esplicito. Si ingaggiano gli ascoltatori e gli utenti verso lo stupore per la novità Visual della stazione Radiofonica e sulla base di una chiara condizione di orgoglio.

L’offerta di RAI RADIO 2 consiste in una “Personality Radio“, a una stazione di programmi di intrattenimento basati su idee e conduttori di talento. E’ l’emittente di personaggi come Dose e Presta, Lillo e Greg e tanti altri come lo stesso Luca Barbarossa. Il suo programma di spettacolo musicale delle 10:35 “Radio 2 Social Club” è replicato in TV, ogni mattina successiva su RaiDue dalle 8:45. La si può ora rintracciare sempre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sempre in diretta e anche di notte. L’artefice di questa orchestra del buon umore di grande qualità è il direttore Paola Marchesini che tra novità e sviluppi ha affinato continuamente l’offerta della stazione nella consapevolezza che il mezzo richiede un “fine-tuning” continuo, un suo sviluppo senza fine. Per quanto riguarda poi lo sviluppo futuro di Rai Radio 2 sembra protendere al Digitale Terrestre Televisivo. Perché? Dal lato del mercato, spiega il sito, manca un’offerta del formato tra le Visual Radio dei Broadcaster FM. Inoltre RAI RADIO 2 è varietà, intrattenimento di buon umore sempre in diretta e sempre disponibile sulle 24 ore, e ci si chiede se qualcosa di simile, "un tale essere vivente sempre attivo", sia rintracciabile nell'attuale offerta televisiva del DTT. Dal lato interno infine è evidente la sinergia industriale nei costi tra produzione Radio e TV; un solo mezzo per quanto potenziato ne finanzia due e il secondo è quello televisivo. E grazie anche alla tecnologia di AXEL TECHNOLOGY che ha messo in campo il suo sistema VJ-PRO si è già pronti per gli upgrade distributivi. Sul lato commerciale invece il ritorno per investimento di una stazione Radiofonica in Visual Radio è in fonti nuove nei ricavi pubblicitari. In tempi complessi ciò è ancor più apprezzabile specie da mezzi che si prestano, proprio come RAI RADIO 2.