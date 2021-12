Tv, Che tempo che fa è il programma d'informazione più social: la classifica

Tv, "Che tempo che fa" di Fazio vince la classifica del programma con più interazioni sui social

“Che tempo che fa” stravince la “graduatoria social” prodotta da Sensemaker per Primaonline.it. Il programma di Fabio Fazio, con le sue 5,5 milioni di interazioni sui social e oltre 10 milioni di visualizzazioni su Facebook e YouTube, sale al primo posto, con un distacco abissale sulla seconda arrivata, della classifica dei programmi di informazione che raccolgono il maggior numero di interazioni sulle proprie pagine social.

Per molti mesi consecutivi, nel 2020, quando Fazio ha dedicato quasi sempre tutta la prima parte della trasmissione all’approfondimento sull’emergenza Covid, “Che tempo che fa” è rimasto in testa alla graduatoria assoluta. E lo ha fatto riuscendo a rimanere ai vertici anche nei mesi estivi, quando il programma non era on air in televisione.

Da oggi, Primaonline.it offre una nuova classifica dedicata ai programmi televisivi di informazione che hanno più successo sui social. Elaborato Sensemakers, la graduatoria sarà pubblicata ogni mese restituendo una panoramica dei programmi di informazione che raccolgono il maggior numero di interazioni sulle proprie pagine social.

Ma torniamo alla nostra classifica. Al secondo posto del ranking troviamo “Propaganda Live”, in onda su La7 nella prima serata del venerdì, condotto da Diego Bianchi (detto Zoro), supportato da una squadra composta dal vignettista Makkox, Marco Damilano (Espresso), Francesca Schianchi (La Stampa), Paolo Celata (TgLa7), Costanze Raucher (Die Welt). Zoro, a quota 678 mila interazioni sui social, ha un buon vantaggio sul terzo.

Si colloca, poi, al terzo posto del podio, “Fuori dal Coro”, il programma condotto da Mario Giordano in onda su Rete 4 ogni martedì in prima serata, che ha raggiunto 551 mila interazioni e 3,1 milioni di video views. Al quarto posto, subito sotto i primi tre, troviamo “Report” che registra ben 466 mila interazioni sui social e 5 milioni di visualizzazioni su Facebook e YouTube.

Al quinto posto della nuova “Top programmi tv di informazione” di Primaonline.it, si è classificato un altro prodotto di Rete4, “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, che a ottobre ha raccolto sui social 434 mila interazioni ma ben 7,7 milioni di visualizzazioni, conquistando il secondo posto assoluto su questo specifico indicatore. Vale la pena parlare del fatto di come i due titoli più social di Rete4 stiano per essere “sospesi” da Mediaset, dall’inizio di dicembre, fino alla fine di gennaio.

La motivazione ufficiale è quella della pausa festiva, ma non è mai stata smentita la spiegazione che riconduceva a una sorta di punizione a Giordano e Del Debbio, inclini a dare grande spazio ai movimenti No Vax e, soprattutto, No Green Pass.

La classifica, che arriva fino al 15esimo posto, continua in quest’ordine: “Stasera Italia”, con 146 mila interazioni e 2,9 milioni di visualizzazioni; “Quarta Repubblica”, con 125 mila interazioni e 28 mila visualizzazioni; “Piazzapulita”, con 106 mila interazioni e 35 mila visualizzazioni; “Le Parole”, con 105 mila interazioni e 1,9 milioni di visual; “Presadiretta”, con 89 mila interazioni e 1,1 milioni di visualizzazioni; “Blob”, con 61 mila interazioni e 14 mila visualizzazioni; “Non è l’arena”, con 48 mila interazioni e 1,2 milioni di visualizzazioni; “#Cartabianca”, con 46 mila interazioni e 1,2 milioni di visual; “Quarto Grado”, con 41 mila interazioni e 268 mila visualizzazioni; e, infine, chiude la classifica di Primaonline.it “Agorà”, con 35 mila interazioni e 993 mila visualizzazioni.