TV8, Champions League in diretta e la Gialappa's che torna col calcio: eurogol della tv free di Sky

Champions League su TV8: si parte con Psg-Girona

La Uefa Champions League va in gol su TV8, l’unico canale in chiaro del digitale terrestre dove si possono vedere le partite della massima competizione europea per club: per la prima volta e per tutta la fase a girone unico, il mercoledì, in diretta alle ore 21.00 su TV8 va in onda un big match. Niente squadre italiane (Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna) però, ma con i prestigiosi club stranieri che scendono in campo. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 18 settembre con la sfida tra Paris Saint-Germain e Girona.

Champions League su TV8 con Leo Di Bello e Sarah Castellana

TV8 Champions Night avrà uno studio pre-partita, alle ore 20.20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio ci saranno anche Walter Zenga e Stefano De Grandis, e per la prima serata di coppa, ospiti d’eccezione Gianluca Zambrotta e Aldo Serena, oltre al tifosissimo Nicola Savino (cuore Inter).





Al triplice fischio finale ci sarà post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. E dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con un occhio di riguardo agli incontri delle squadre italiane.

Tv8 va in gol con Gialappa’s Night. E c'è anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis

La serata di TV8 continua a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band - con Marco Santin e Giorgio Gherarducci - torna al suo primo amore con la sua proverbiale irriverenza e goliardia applicata al calcio. A impreziosire la scena anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis, un’imitazione garanzia di risate e ilarità già apprezzata nell’ultima stagione di GialappaShow.