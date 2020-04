Twitter, arriva la rivincita del social. Ora è il più attivo di tutti

Tra le piattaforme virtuali in tempi di Covid, il primo posto sul podio va a Twitter. La società internazionale di ricerche Dmr Group ha monitorato un panel di oltre 25mila social account rilevanti per moda, lusso, cosmetica e lifestyle, nel periodo compreso tra il 2 e il 29 marzo, per misurare l’impatto del Coronavirus sui principali social network, lo rivela la testata online Pambianconews.

Durante queste quattro settimane, il campione preso in esame ha pubblicato oltre 1,4 milioni di post, per un engagement pari a 8,2 miliardi e una reach – termine con cui si intende abitualmente il numero di persone raggiunte da un contenuto social – di 143,5 miliardi. Twitter ha primeggiato a livello di post, in totale 608.400, e ha visto una crescita dei contenuti del 2,6%, oltre a un aumento dell’engagement del 5,7 per cento. Facebook ha registrato un incremento del numero dei post del 12,1%, per un totale di oltre 426mila, con un relativo +16,3% nell’ingaggio. Instagram, nonostante mantenga tassi di engagement di gran lunga superiori agli altri due social, ha invece accusato un calo dei post pari all’1%, al quale è corrisposto un decremento dell’engagement dell’1,9 per cento, come si legge nell'articolo pubblicato su PamBiancoNews.





Per quanto riguarda l’analisi per tipologia di utenti nel periodo individuato, la categoria ‘Media e Giornalisti’ ha realizzato il maggior quantitativo di post, con un aumento del 5,8% e un engagement salito del 5,9 per cento. ‘Celebrity e Influencer’ hanno messo a segno un +0,5% di post, registrando tuttavia un calo dell’engagement dell’1,5 per cento. ‘Brand e Store’, invece, hanno ridotto il numero dei post del 10,8%, con un conseguente decremento dell’engagement del 15,7 per cento, scrive sempre PamBianco.

Gli esperti di Dmr, inoltre, hanno considerato nello stesso periodo l’incidenza di 30 keyword e 50 hashtag legati all’emergenza sanitaria sui contenuti realizzati dal panel di account. Considerando la totalità dei profili, le keyword e gli hashtag sono stati utilizzati nel 17% dei contenuti e, come prevedibile, si è manifestata un’attenzione sempre maggiore al tema del Coronavirus di pari passo con il potenziamento delle misure di distanziamento sociale.