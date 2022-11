Twitter, Musk avverte i dipendenti: "Rischiamo la bancarotta"

Musk: "Conti disastrosi, rischiamo la bancarotta". L'annuncio ai dipendenti di Twitter

Elon Musk, secondo quanto riporta il New York Times, ha detto ai dipendenti di Twitter che le prospettive economiche per il prossimo futuro sono "terribili". "Non c'è modo di indorare la pillola", ha aggiunto Musk secondo il quale "il quadro economico che ci attende è disastroso".

Il nuovo amministratore delegato di Twitter ha anche menzionato la prospettiva della "bancarotta" durante una riunione con il personale della società, affermando che l'azienda ha un flusso di cassa negativo di diversi miliardi di dollari, sempre secondo quanto riportato dal Times.

Musk, inoltre, ha affermato che la recente decisione di vendere quasi 4 miliardi di dollari di azioni Tesla era finalizzata a "salvare" Twitter.

Nelle sue prime settimane, il miliardario ha compiuto diverse mosse controverse, tra cui il licenziamento di circa il 50% del personale di Twitter. Secondo il Times, durante la riunione di giovedì con i dipendenti Musk ha sostenuto che l'azienda è ancora sovraccarica di personale e che deve essere più "dura".

Inoltre, Musk ha anche ribadito via e-mail che il lavoro a distanza non sarebbe più stato consentito. Il fondatore di Tesla aveva anche annunciato diverse proposte di modifica di Twitter, tra cui quella di spostare la verifica della "spunta blu" della piattaforma a un servizio di abbonamento a pagamento.