Ue accelera sull'IA aprendo alle start-up l'accesso dei supercomputer mondiali

Unione europea sempre più inclusiva sull'intelligenza artificale: via all'apertura delle risorse di supercalcolo per accelerare la formazione tra le start-up

La Commissione europea e l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC JU) si sono impegnate ad aprire e ampliare l'accesso alle risorse di supercalcolo di livello mondiale dell'Ue per le start-up europee di intelligenza artificiale, le Pmi e la piu' ampia comunità di intelligenza artificiale. "Per supportare l'ulteriore sviluppo e la scalabilità dei modelli di IA, è fondamentale l'accesso a supercomputer di livello mondiale che accelerano la formazione e i test dell'IA, riducendo i tempi di formazione da mesi o anni a poche settimane", spiega la Commissione. "L'Europa e' leader nel supercalcolo, grazie agli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi anni.

Nell'Ue disponiamo di tre supercomputer all'avanguardia. E dobbiamo sfruttare questo potere. L'accesso all'infrastruttura di supercalcolo europea che annunciamo oggi aiuterà le start-up a guidare lo sviluppo e l'espansione dell'intelligenza artificiale in modo responsabile e in linea con i valori europei", ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Tre dei supercomputer dell'UE sono di livello mondiale - Leonardo , Lumi e MareNostrum5 - grazie agli sforzi dell'impresa comune EuroHpc. Con l'imminente estensione delle capacità della EuroHPC JU alle prestazioni exascale e oltre, con i supercomputer exascale del consorzio Jupiter e Jules Verne che saranno ancora più potenti nel lavorare con i modelli di intelligenza artificiale, le risorse di supercalcolo europee giocheranno un ruolo fondamentale nella creazione e nella formazione di modelli di intelligenza artificiale.