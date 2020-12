Urbano Cairo fonde Rcs Pubblicità con Cairo Pubblicità: nasce CairoRcs Media

Rcs Pubblicità e Cairo Pubblicità si fondono. La collaborazione in realtà, come si legge su Primaonline, "era attiva già da tempo". Ma ora è tutto diverso: con la fusione le due strutture commerciali cambiano notevolmente.

Urbano Cairo, al via la nuova realtà: "CairoRcs Media"

Il connubio di queste due realtà prende il nome di CairoRcs Media. La concessionaria che avrà Uberto Fornara come amministratore delegato e Giuliano Cipriani come direttore generale. A stare ai numeri del 2019, si apprende da Primaonline: "in era pre covid, le due concessionarie raccoglievano complessivamente oltre 400 milioni di fatturato pubblicitario". Nel 2021, si legge: "sarà di attualità una politica commerciale ancora più integrata, per una struttura che si affiderà a 450 persone tra agenti e dipendenti. Come tutte le concessionarie di pubblicità anche quelle che fanno riferimento ai sistemi editoriali di Urbano Cairo hanno sofferto molto nel primo semestre dell’anno. Ma i numeri sono nettamente miglioranti nel secondo semestre, con gli eventi digitali che hanno fatto performance notevoli, e con la raccolta digital di Rcs e quella televisiva de La7 particolarmente brillanti, considerato il periodo".