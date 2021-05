Usa, ancora guerra Twitter-Trump: sospeso l'account che rilancia il suo sito

Ancora guerra tra il colosso digitale Twitter e l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo il bando avvenuto lo scorso inverno. A pochi giorni dal lancio del social network "From the desk", Twitter ha sospeso un account che rilanciava i contenuti del nuovo sito internet sul quale l'ex presidente pubblica i suoi messaggi. Il profilo @DJTDesk, apparso questa mattina, recitava nella presentazione "post copiati da 'Save America' per conto del quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti". Twitter ha sospeso l'account dopo poche ore sostenendo che cercasse di aggirare il blocco ai danni di Trump, come ha spiegato a Nbc un portavoce dell'azienda. "Come previsto dalle nostre regole sull'aggiramento del bando, agiremo contro i profili il cui intento apparente è rimpiazzare o promuovere contenuti legati a un profilo sospeso", ha affermato il portavoce. Jason Miller, un portavoce di Trump, ha dichiarato che il profilo non era stato né creato né autorizzato da figure vicine all'ex presidente.