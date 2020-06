Utopia, è Piero Tatafiore il nuovo direttore Comunicazione e sostenibilità.

E’ Piero Tatafiore il nuovo direttore Comunicazione e sostenibilità di Utopia, società di Public, Media&Legal Affairs con sedi a Roma, Milanoe Bruxelles. Il manager affiancherà il direttore Media relations, Gaia De Scalzi, rafforzando così la struttura societaria.

Dopo quasi quindici anni tra Camera e Senato e una significativa esperienza come portavoce nella Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati, Tatafiore (nella foto) ha diretto per oltre sette anni le relazioni esterne del Gruppo industriale Maccaferri, occupandosi, oltre che della comunicazione corporate e istituzionale, anche della comunicazione finanziaria, di crisi e dei progetti di sostenibilità delle società partecipate, in particolare di Eridania, Manifatture Sigaro Toscano e Officine Maccaferri. Tatafiore continuerà a seguire la comunicazione del Gruppo Maccaferri all’interno di Utopia.

Per Giampiero Zurlo, amministratore delegato della società “la decisione di un top manager della comunicazione come Tatafiore di proseguire con Utopia il suo già importante percorso professionale, oltre a rendere orgoglioso me e tutto il team, dimostra la capacità della società sia di attirare i migliori professionisti, sia di continuare ad anticipare i trend di mercato sempre più caratterizzati dall’integrazione strategica delle competenze. In tal senso l’esperienza di Tatafiore, prima come portavoce istituzionale e poi come direttore della comunicazione di un grande gruppo industriale, consentirà alla nostra società di integrare sempre più i servizi professionali di relazioni istituzionali e comunicazione, continuando a innovare le attività di advocacy e di lobbying”. E’ sulla decisione di basare la nuova direzione societaria a Milano, Zurlo rileva che l’iniziativa “riveste la sua importanza strategica, in quanto la città meneghina si rivela un mercato sempre più dinamico e competitivo che continuerà inevitabilmente a crescere anche nel post Covid”.