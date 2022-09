Vanessa Minotti, il vestito nero trasparente mette in mostra il lato b - FOTO

Vanessa Minotti, lato b da urlo "nascosto" da un vestito nero trasparente - FOTO

Un fisico da far invidia alle star del cinema. Vanessa Minotti manda in visibilio il suo pubblico di Instagram con una nuova foto mozzafiato. La poliedrica 24enne, tra le altre cose neo-valletta di Maurizio Biscardi a "Il processo bis" su 7Gold, non è nuova a foto in intimo dove mette in mostra le sue curve esplosive.

Questa volta, Vanessa ha deciso di pubblicare uno scatto altrettanto "bollente". Nella foto, la giovanissima meteorina per "3b Meteo" sorseggia un drink sulle spiagge di Mykonos, in Grecia. Ma ad attirare l'attenzione dei fan non è la spiaggia della favolosa isola, bensì il vestito nero semi-trasparente della modella.

Nella foto, infatti, Vanessa sfoggia, oltre a un decolletè esplosivo, anche un lato b da urlo con un effetto molto lontano dal "vedo non vedo". Infatti, si vede proprio tutto.