Vanessa Minotti in perizoma rosa, la Diletta Leotta di 7Gold sorprende i fan

Vanessa Minotti sorprende i fan con il suo fisico da urlo: fan in delirio per il lato b mozzafiato

La Diletta Leotta di 7Gold fa perdere la testa ai fan. Vanessa Minotti, nuova valletta di Biscardi a "Processo Bis", non è nuova a foto che ritraggono il suo fisico mozzafiato. Questa volta, la show girl ha deciso di sorprendere i fan con un bikini rosa schocking, colore ideale per rendere ancor più evidente il suo lato b da urlo.

Vanessa Minotti, nota al pubblico del web e della tv per essere da anni il volto delle previsioni del tempo di 3bmeteo, ha iniziato la carriera di modella all'età di 16 anni posando per noti brand di abbigliamento, intimo e bikini, lavoro che porta avanti tutt'ora.

All'età di 20 anni ha iniziato a lavorare in tv come presentatrice per le previsioni del tempo su La7, in seguito ha condotto trasmissioni calcistiche su reti locali. Ha lavorato come inviata in Rai per "Quelli che il calcio", e collabora anche come speaker radiofonica per diverse emittenti tra cui RTL 102.5, dove conduce anche una rubrica. Ha presentato eventi di vario tipo, da Miss Mondo a Sanremo Rock. Come influencer vanta una presenza social in continua crescita (al momento, ben 171 mila seguaci).