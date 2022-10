Vanessa Minotti senza vestiti, a coprirla solo un "velo": fan increduli. FOTO

Vanessa Minotti incontenibile, lo scatto "come mamma l'ha fatta" lascia a bocca aperta i fan su Instagram

Vanessa Minotti colpisce ancora. La stupenda giornalista e valletta di 7Gold fa perdere la testa ai propri fan sui social con degli scatti (a dir poco) mozzafiato. Vanessa Minotti, 23 anni, non è nuova a "colpi" di questo genere. Infatti, sono molti ormai i fan rimasti incantati dalle piccanti foto pubblicate dall'influencer e radioconduttrice.

Ma questa volta, la show-girl si è superata. Negli ultimi due scatti postati su Instagram, infatti, Minotti si lascia immortalare senza vestiti, con solo un velo a coprirla. Un outfit perfetto per mettere in risalto le sue curve esplosive. Non è servito molto tempo prima che i fan iniziassero a commentare le nuove foto.

"Sei stupenda, hai un fascino incredibile. Non si può non rimanere incantati dalla tua bellezza", commenta su Instagram l'utente lampros. La pensa allo stesso modo anche GiuseppeRuffo, che scrive: "Incredibile, una forza della natura. Che fisico...".