Vanessa Minotti star di "Il Processo Bis": le sue curve incantano 7Gold - FOTO

Vanessa Minotti nuova star di "Il Processo Bis" al fianco di Maurizio Biscardi: le sue curve spaziali fanno sognare 7 Gold

Il Processo Bis torna oggi 23 agosto (ore 20.45) ad arricchire il palinsesto sportivo di 7 Gold con una grande novità: Vanessa Minotti, modella, influencer e volto noto del web, affiancherà Maurizio Biscardi (figlio del grande Aldo) nel ruolo di co-conduttrice del programma. Per Il Processo, in onda il lunedì, è confermata Francesca Barbara Ovieni.

Vanessa, che nonostante la giovane età vanta una solida esperienza nel mondo dello spettacolo e della tv, sarà quindi tra i protagonisti dell'appuntamento del martedì con il compito di moderare il dibattito animato tra gli storici protagonisti della trasmissione: da Tiziano Crudeli a Elio Corno, da Gianni Solaroli a Filippo Tramontana, da Michele Borrelli a Marcello Chirico e Francesco Oppini, fino ai molti altri protagonisti del calcio – come Luciano Moggi, Evaristo Beccalossi, Massimo Brambati, Giacomo Ferri e molti altri.

Continuerà inoltre la consolidata collaborazione tra Il Processo Bis e Calciomercato.com, l’autorevole testata web dedicata al calciomercato che nella trasmissione sarà rappresentata dal giornalista Emanuele Tramacere e garantirà un continuo e costante aggiornamento sulle ultimissime di mercato.

Vanessa Minotti, nota al grande pubblico del web e della tv per essere da anni il volto delle previsioni del tempo di 3bmeteo, ha iniziato la carriera di modella all'età di 16 anni posando per noti brand di abbigliamento, intimo e bikini, lavoro che porta avanti tutt'ora. All'età di 20 anni ha iniziato a lavorare in tv come presentatrice per le previsioni del tempo su La7, in seguito ha condotto trasmissioni calcistiche su reti locali.

Ha lavorato come inviata in Rai per Quelli che il calcio, e collabora anche come speaker radiofonica per diverse emittenti tra cui RTL 102.5, dove conduce anche una rubrica di moda in diretta. Ha presentato eventi di vario tipo, da Miss Mondo a Sanremo Rock. Come influencer vanta una presenza social in continua crescita. È laureata come interprete e parla fluentemente inglese e spagnolo.