Veesible, Tiscali rilancia la sua concessionaria pubblicitaria

Tiscali, dopo la fusione in Linkem lancia la sua concessionaria pubblicitaria in partner con Aser Ventures

Il gruppo Tiscali rilancia la sua concessionaria Veesible. Dopo la fusione in Linkem, la società di tlc si prepara a cambiare denominazione in “Tessellis”. E, nel percorso per la trasformazione in una digital media company rilancia la sua concessionaria.

Approvata dal CdA lo scorso 8 luglio, la struttura, parte della Divisione Media Tech di Tiscali Italia, opera in partnership con Aser Ventures, società di investimento con focus nei settori media, tech e sport, e partecipata da aziende editrici e fornitrici di contenuti.

Con sede legale a Cagliari, capitale sociale di 200.000€, è posseduta per il 75% da Tiscali Italia S.p.A., per il 15% da Aser Ventures e per il 10% da Glitch S.r.l..

Guidata da Francesco Sortino, il Cda sarà composto da Fabio Bartoloni, Giampiero Di Carlo, Massimo Marinelli e Davide Rota. Veesible si occuperà del portale Tiscali.it e del suo network, e seguirà la raccolta pubblicitaria per terze parti.

Come riporta Primaonline, tre gli elementi su cui la concessionaria vuole puntare: una forte vocazione tecnologica, che consentirà l’individuazione di un target degli utenti e la selezione dei media; un piano commissionale efficiente, per evitare dispersioni nella catena di valore degli investimenti pubblicitari; e la valorizzazione organica degli asset del gruppo (branded journalism, servizi inbound e outbound dei Call center, connessioni fisse e mobili, shopping mall…), per garantire soluzioni su misura a supporto dell’investimento pubblicitario, con particolare riguardo agli asset e alle customer bases degli investitori.