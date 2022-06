Veet Man lancia il kit per lui, on air la campagna Mai più feriti nell'intimo

Veet Men, on air "Mai più feriti nell'intimo": la campagna di lancio del kit per la depilazione maschile

“Mai più feriti nell’intimo”. Questo il claim della nuova campagna di Veet, società canadese leader nella depilazione. Con l'arrivo dell'estate torna a parlare della gamma Veet Men, una linea di prodotti depilatori in crema per ogni tipo di pelle maschile. In particolare, per la stagione calda, viene lanciato il kit depilazione “per lui” destinato alle zone sensibili, che consente una depilazione non aggressiva, composto da crema depilatoria da 100 ml e balsamo post trattamento nel formato 50 ml.

"Mai più feriti nell'intimo" è il claim con cui il brand presenta il prodotto. Lo spot verrà distribuito sulle principali reti televisive, sul canale Youtube, sul sito Veet e attraverso i canali social del brand.

La Iena Nicolò De Devitiis sarà protagonista online del talk show "Feriti nell'intimo", che raccoglierà le esperienze di alcuni giovani uomini che, proprio grazie ad una epilazione poco attenta o non delicata hanno dovuto fronteggiare spiacevoli inconvenienti. La serie è stata realizzata da Kiwimentre il piano media è di Dentsu.