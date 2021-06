Venti20, I vent'anni del 2000: torna su Tv8 il talk show di Alessio Viola

Inizia l'estate e torna sul piccolo schermo con il secondo volume "Venti20, I vent’anni del 2000”, la produzione originale Tv8 condotta da Alessio Viola. Il talk show andrà in onda in prima visione assoluta dal 25 giugno ogni venerdì in seconda serata. L’obiettivo è uno: ripercorrere e rivisitare gli eventi che da inizio millennio hanno segnato un’epoca, definendo il nostro presente. Come nelle prime sei puntate, Alessio Viola analizza la realtà in continuo mutamento e tutto quello che di importante è avvenuto nelle nostre vite in questi quattro lustri, tra cambiamenti sociali, nuove dinamiche politiche e relazionali e il delicato rapporto tra uomo e ambiente.

Si inizia con #NelNomeDelCorpo: una prima puntata in cui si analizza come è cambiata la percezione del nostro corpo, dai calendari sexy di inizio millennio alle lotte no-gender di oggi, e al contempo come si è modificata la percezione dei nostri modelli di riferimento estetico. Questi sono stati gli anni delle diete folli, della chirurgia estrema, dei tatuaggi come status symbol, e allo stesso tempo della moda fluida, delle battaglie combattute per il superamento dei generi.

Il 2 luglio appuntamento con #TuttiDiconoIHateYou, dove l'attenzione sarà calamitata dalla stagione di odio che ha caratterizzato i primi venti anni del Duemila, passando dall' odio razziale, di genere, fino a quello religioso. Il tutto amplificato da un grande megafono collettivo, rappresentato dalla rete, uno strumento che, nella solitudine, alimenta la rabbia e il senso di persecuzione, e, nei casi più estremi, può sfociare in violenza diretta.

In #SoldiSoldiSoldi, terza puntata in onda venerd' 9 luglio, al centro della trama c’è il radicale mutamento sociale. Grazie al progresso tecnologico abbiamo conosciuto i nuovi ricchi (influencer, industria 4.0 e criptovalute) e, purtroppo, a causa della pandemia che ci ha travolti, abbiamo avuto modo di fare la conoscenza dei nuovi poveri.

L’ultima puntata, dal titolo #GenerazioneZ in onda venerdì 16 luglio, infine, ci lascia in eredità una domanda: “A chi lasceremo in eredità i prossimi 20 anni? Per la GenerazioneZ, quella dei nativi digitali, che non conosce steccati di genere, di razza e orientamento sessuale, completamente diversa da chi l’ha preceduta, è arrivato il momento di prendere in mano il mondo.