Verissimo, Silvia Toffanin riporta in studio un ex di Diletta Leotta

Verissimo, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Questo weekend, torna Verissimo su Canale 5 dalle ore 16.30, con Silvia Toffanin pronta ad accogliere una serie di ospiti del mondo dello spettacolo. Sabato, gli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti della seconda stagione della serie "Viola come il mare", saranno in studio.

La serie è già disponibile su Mediaset Infinity e sarà trasmessa su Canale 5 a partire dal 3 maggio. Inoltre, Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, condividerà per la prima volta in televisione i dettagli dell'aggressione subita di recente.

Da Amici, saranno presenti Lil Jolie e Gaia, le ultime eliminazioni dalla scuola. Tra gli ospiti, anche Barbara Foria, Oriana Sabatini, prossima sposa dell'attaccante della Roma Paulo Dybala, e Peppe Di Napoli, ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

Domenica, sarà la volta di Annalisa e Francesca Minetti, insieme ad Alessandra Celentano proveniente da Amici. Tra gli ospiti, anche Cristiano Malgioglio, giurato del talent show di Maria De Filippi, e Carlotta Ferlito. Inoltre, per la rubrica Terra Amara, Silvia Toffanin accoglierà Serpil Tamur, l'attrice che interpreta la nonnina Azize, accompagnata dal suo marito Uygur.