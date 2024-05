Vespa: "Io consigliere di Meloni? Macché, anzi l'ho sfavorita con Schlein"

Duello tv Meloni-Schlein: la sfida è tra Vespa e Mentana

Ormai non ci sono più dubbi, il confronto tv in vista delle Europee tra Meloni e Schlein si farà. La data è stata quasi decisa, si terrà intorno a fine maggio, ma resta da capire ancora dove. Su questo la premier e la leader del Pd ancora non hanno trovato la famosa quadra: FdI propone la "Terza camera", cioè - riporta Repubblica - il salotto tv di Bruno Vespa, Porta a Porta. Un classico. Il Nazareno invece, dopo avere passato gli ultimi sei mesi a picconare la Tv di Stato perché ridotta, questa è l’accusa, a "TeleMeloni", preferirebbe un campo diverso: La7, da Enrico Mentana. Scartate le reti Mediaset dei Berlusconi. E pure Sky, perché considerato poco appetibile in termini di grande pubblico, rispetto ai canali classici.

Mentre proporre il 9 di Fabio Fazio (e tra poco pure di Amadeus) anche al Nazareno è sembrato troppo: avrebbe fatto saltare tutto. Vespa, intanto, replica a Il Corriere della Sera che lo aveva definito in un suo articolo "consigliere della Meloni". Caro direttore, - scrive in una lettera aperta il conduttore di Porta a Porta - a proposito di questa voce che ogni tanto gira, come sanno tutti quelli che sanno, è del tutto inverosimile. Per quanto riguarda la presenza delle due leader nelle mie trasmissioni, debbo rimproverarmi una sola parzialità e in danno della premier, come mi fece rilevare garbatamente lei stessa. Alla vigilia delle elezioni in Sardegna le chiesi di non nominarle. La stessa cosa non avvenne con la Schlein alla vigilia delle elezioni in Abruzzo".