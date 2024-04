Vespa, solo uomini a parlare d'aborto a Porta a Porta. E la Rai lo richiama

Solo uomini a Porta a Porta a parlare di aborto, la Rai richiama Bruno Vespa

Richiamo a Bruno Vespa dalla presidente della Rai, Marinella Soldi, per la presenza di soli ospiti maschili nella puntata di 'Porta a porta' in cui si è parlato di aborto. Fonti di viale Mazzini fanno sapere che la presidente della Rai ha richiamato Vespa sul ruolo fondamentale del servizio pubblico in particolare su un tema così sensibile e che chiama in causa direttamente il corpo delle donne.

La presidente della Rai, Marinella Soldi, è impegnata tra l'altro da molto tempo nel portare avanti il progetto 'No women no panel - Senza donne non se ne parla', iniziativa nata in seno alla Commissione europea e rilanciata dalla Rai con l'obiettivo di "valorizzare competenze, esperienze e talenti anche femminili per una piu' compiuta attuazione dei principi di democrazia paritaria e pluralismo, garantendo l'adeguata rappresentanza delle donne in convegni, appuntamenti istituzionali e talk show".

A partire proprio dalla presenza, in termini numerici, delle donne nei dibattiti pubblici. Cosa che non c'è stata nella puntata di 'Porta a porta' dove si è affrontato anche il tema dell'aborto. Ultima firma del protocollo d'intesa 'No women no panel' era stata siglata tra la Rai e il Campidoglio, lo scorso 9 aprile, ma il progetto ha avuto gia' l'adesione di 45 soggetti territoriali: 8 Regioni, 21 Enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) e 16 Università. Come riporta il Corriere della Sera, il presentatore ha replicato: "Nel mio Tg1 conduzioni al femminile".