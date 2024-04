Alessia Marcuzzi, Boomerissima in panchina: per lei nuovo format Rai

"Boomerissima va in panchina. Il titolo di Rai2 ideato e condotto da Alessia Marcuzzi non avrà una terza stagione". Lo scrive Giuseppe Candela su Dagospia ricordando che sul fronte ascolti tv "la prima aveva ottenuto una media del 7,3% di share, la seconda in calo al 5,1%".

Alessia Marcuzzi



Si ferma Boomerissima, ma non Alessia Marcuzzi. Per la conduttrice "alla guida dei David di Donatello con Carlo Conti e, dopo il mancato arrivo ai Tim Summer Hits, testerà un nuovo format destinato sempre alla seconda rete".