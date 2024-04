Vanessa Leonardi e Italiano, il marito Maurizio Compagnoni: "Non l'ha baciata". Chi è la giornalista di Sky

Vanessa Leonardi e Italiano, il marito Maurizio Compagnoni: "Non l'ha baciata"

"Non c'è stato alcun bacio, non c'è stato nulla di nulla'', è quanto fa sapere la Fiorentina senza diffondere note ufficiali - secondo quanto riporta l'Ansa - dopo le reazioni social sul video virale in rete che vede l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano festeggiare il gol qualificazione alla semifinale di Conference League (contro il Viktoria Plzen) andando dalla bordocampista Sky, Vanessa Leonardi. Una frase veloce, poi il mister viola abbassa la testa e scompare dietro il cappuccio della cronista per un paio di secondi, prima di tornare in panchina. ''Non è successo nulla se non solo uno scambio di battute dopo la rete di Gonzalez, la giornalista di Sky in quel momento era la persona più vicina'', scrive l'Ansa. Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha chiarito la situazione, facendo luce su quanto accaduto tra il suo allenatore e la giornalista di Skt Sport: «Nessun bacio, la giornalista aveva la testa sotto il cappuccio e quella era solo una fitta conversazione»

Sky Sports journalist Maurizio Compagnoni defendes Fiorentina manager Vincenzo Italiano, saying that he didn't kiss Sky Sports journalist Vanessa Leonardi (Compagnoni's wife) & asking "do you think he's doing it in front of a thousand cameras & his wife?"pic.twitter.com/XppevVPccq https://t.co/yR2iQ9EN3J — Football Report (@FootballReprt) April 19, 2024

Il marito di Vanessa Leonardi, il commentatore Sky Maurizio Compagnoni (ieri all'Olimpico per Roma-Milan) sul suo profilo Facebook ha risposto a chi lo gli ha chiesto dell'episodio. «Ma perché Italiano ha baciato Vanessa?», domanda un utente a Compagnoni. «Ma non l'ha baciata», risponde il giornalista. «Ma secondo te Italiano lo fa davanti a mille telecamere e con sua moglie in tribuna?», dice ancora Compagnoni.

Un altro utente scrive: «Incredibile che la gente, con mille telecamere, possa pensare ad un bacio in diretta? Soprattutto con Vanessa...». E Compagnoni risponde: «Il tuo è un ragionamento intelligente. Ma qualcuno, poverino, proprio non ci arriva».

Chi è Vanessa Leonardi, bordocampista e conduttrice su Sky Sport

Vanessa Leonardi è nata a Roma il 30 gennaio del 1973. In tv ha lavorato a "Non è la Rai", poi nel 2006 è diventata giornalista professionista, prima di passare a Sky e diventare una dei volti più noti di Sky Sport. Nella pay tv bordocampista dei match di calcio, oltreché giornalista e conduttrice. Nel 2004 ha conosciuto il collega Maurizio Compagnoni (uno dei giornalisti calcistici più competenti nel settore), di cui si innamora e con il quale si è sposata.