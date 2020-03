Vespa, è rottura con Salini. La Bortone pronta a prendersi Rai 1

E’ rottura totale fra Bruno Vespa e l’AD della Rai in quota ‘grillina’ Fabrizio Salini. La tensione è alle stelle dopo l’attacco dell’anchor man abruzzese che ha criticato i veritici Rai per la soppressione ‘preventiva’ di Porta a Porta. Come si ricorderà, solo qualche giorno fa Vespa aveva ospitato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, poi risultato contagiato dal virus Covid 19 . Ovvio che per questioni anche di sicurezza sanitaria Viale Mazzini abbia preso precauzione, come accaduto anche a Mediaset in situazioni analoghe, ma Bruno nazionale non ha gradito e protestato urbi et orbi. Ora Salini è veramente seccato e pensa di ‘vendicarsi’ chiamando su Rai Uno Serena Bortone che potrebbe a questo punto traslocare sulla prima rete.

Qualcuno ipotizza conducendo una serata dedicata all’informazione. A discapito di Vespa? Si domandano in molti. Boom nella giornata di ieri per il talk ‘Mattino Cinque’ condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Lo spazio informativo di Canale 5 nella seconda parte ha raggiunto 1.500.000 spettatori sfondando il tetto del 17% di share. La sfida con Uno Mattina sul piano dello share non è ancora vinta, ma come teste spesso e volentieri Canale 5 fa più spettatori della trasmissione rivale in termini di ‘teste’ . E ora il direttore Stefano Coletta, che comincia ad essere preoccupato, pensa a qualche intervento.