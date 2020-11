ViacomCbs venderà Simon & Schuster a Penguin Random House per 2,175 miliardi

ViacomCBS ha annunciato di aver stipulato un contratto decisivo per la cessione della casa editrice Simon & Schuster a Penguin Random House, azienda di proprietà del colosso tedesco Bertelsmann SE & Co. KGaA, per 2,175 miliardi di USD in contanti.

Il divestimento segue un riesame strategico di beni non essenziali effettuato da ViacomCBS all'inizio del 2020. I ricavi della transazione verranno utilizzati per investire nelle priorità strategiche di crescita di ViacomCBS, compreso lo streaming, oltre a finanziare il dividendo e ridurre il debito.

Dalla transazione, che stando alla nota verrà chiusa nel 2021, nascerà un colosso che controllerà un terzo del mercato editoriale Usa. La Penguin Random House, infatti, si è già affermata come la più grande casa editrice negli Stati Uniti per numero di libri venduti, mentre Simon & Schuster è il terzo attore, dietro alla HarperCollins Publishers di News Corp. Jonathan Karp, presidente e ceo, e Dennis Eulau, coo e cfo, continueranno a guidare l’editrice.