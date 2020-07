Vianello direttore di RaiNews24. Di Bella ritorna a New York

Andrea Vianello e' l nuovo direttore di RaiNews24: il cda di viale Mazzini ha approvato all'unanimita' la proposta di nomina formulata dall'amministratore delegato dell'azienda, Fabrizio Salini. Vianello, gia' direttore di Rai3, prende il posto di Antonio Di Bella, che ha chiesto di tornare a fare il corrispondente dagli Stati Uniti, anche per seguire le elezioni presidenziali di novembre.

