C'è un errore in «Squid Game 2» che hanno scoperto i fan più attenti: ecco dove è

Squid Game 2 è finalmente su Netflix e sta battendo ogni record: 68 milioni di visualizzazioni in soli quattro giorni. Ma tra l'adrenalina e il suspense, un fan ha notato un errore che ha fatto scoppiare il web: al minuto 22:39 del settimo episodio, durante una scena ad alta tensione con le Guardie Mascherate, appare un cameraman. Un dettaglio che nessuno aveva visto prima, ma che ha fatto sorridere i fan. Nonostante questo piccolo scivolone, Squid Game 2 si piazza già tra le serie non in lingua inglese più viste di sempre su Netflix, e potrebbe facilmente superare il successo della prima stagione.