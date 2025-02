Sanremo 2025, Fedez in lacrime: il duetto con Marco Masini sulle note di 'Bella stronza' | VIDEO

Fedez in lacrime a Sanremo 2025: il duetto con Masini su "Bella Stronza"

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025, Fedez e Marco Masini hanno regalato al pubblico un duetto carico di emozione, reinterpretando "Bella Stronza" in una versione rinnovata. Il rapper milanese ha modificato il testo per attenuarne le parti più controverse, inserendo barre personali su tradimento e sofferenza emotiva, con versi come “Sulla pancia ho una ferita che mi ha fatto meno male”. La performance si è chiusa con la frase simbolo e le lacrime del rapper: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza".