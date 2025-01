Unomattina, la battuta oscena dell'immunologo gela Ossini: "Speriamo non l'uccello". VIDEO

Momenti di imbarazzo a Unomattina! Durante una discussione scientifica sull’invecchiamento degli organi, il prof. Claudio De Franceschi, immunologo dell’Università di Bologna, ha regalato agli spettatori una battuta destinata a diventare virale.

Il medico stava spiegando che ogni organo del corpo umano invecchia a ritmi diversi, quando il conduttore Massimiliano Ossini gli ha chiesto un esempio pratico. La risposta del professore? "Speriamo non l’uccello!". Il siparietto ha scatenato le risate in studio, con De Franceschi che si agitava divertito sulla sedia e Ossini visibilmente in imbarazzo, mentre cercava di smorzare il momento portando il dito davanti alla bocca.

Nonostante il tentativo del conduttore di riportare la conversazione su binari più seri—“Diciamo degli organi, il fegato per esempio…”—il pubblico non ha potuto ignorare il doppio senso e il video è diventato virale in pochissimo tempo.