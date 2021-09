Videocittà 2021, il Festival della Visione incanta il quartiere Eur di Roma

Festival della Visione a Roma, Videocittà 2021 incanta l'Eur tra luci, colori e immagini in movimento

Luci, colori, immagini in movimento, tecniche di mapping, musica, arte e fantasia: la quarta edizione di Videocittà 2021, il Festival della Visione ideato da Francesco Rutelli, presidente Anica, con la direzione di Francesco Dobrovich, ha incantato oltre ottomila persone, in una quattro giorni ricca di eventi, talk e eventi unici, nel quadro del quartiere Eur di Roma. L'evento è stato organizzato con Eur Spa, Eni Main Partner, con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, in collaborazione con ANICA; con la Media Partner di Rai ed il patrocinio di SIAE.



L’organizzazione di Videocittà 2021 ha richiesto ingenti sforzi produttivi ma tutte queste limitazioni e difficoltà, anziché costituire un problema, sono state colte come opportunità, per fare di più e fare meglio e, soprattutto, per gestire i grandi flussi di pubblico e garantire a più di ottomila persone di partecipare a Videocittà 2021 in presenza ed in sicurezza. L'evento ha accolto 226 tra artisti, professionisti e talent coinvolti nel programma; è stata resa possibile grazie al lavoro di 48 operatori, tra tecnici, designer, macchinisti, scenografi, fotografi e videomaker; oltre 25 membri dello staff e più di 34 volontari, una grande macchina occupazionale che dà speranza al sistema dello spettacolo dal vivo.



Francesco Rutelli, ideatore di Videocittà, ha dichiarato: “Videocittà è il Festival delle Immagini in movimento: nella quarta edizione, con i più moderni strumenti audiovisuali e digitali, le monumentali architetture dell’Eur sono apparse trasformate per la fruizione di un grande pubblico dal vivo e in piena sicurezza, e per moltissime altre persone grazie al web. In particolare, sono felice della partecipazione di un numero sempre crescente di giovani".

"Sta diventando un punto di riferimento internazionale, anche per la partecipazione di creativi di diversi Paesi. Alla luce di questo successo, centrato nella quarta edizione sulla sostenibilità, con il tema People-Planet, siamo pronti a pensare alla prossima edizione. Cercheremo, con il Direttore Francesco Dobrovich e tutta la nostra squadra, di continuare a stupire, veicolando messaggi importanti presso una platea sempre più vasta".



“Queste sfide ci hanno permesso di crescere e rafforzarci ulteriormente in termini organizzativi e logistici. Siamo tornati a fare produzione", ha affermato il direttore artistico della manifestazione Francesco Dobrovich. Sulla stessa scia anche Alberto Sasso, presidente Eur Spa, che ha detto: “Questa edizione, la quarta di Videocittà, ci dà la misura di cosa può diventare l’EUR con progetti artistici visionari dedicati a valorizzare le architetture ed il paesaggio usando l’arte e la cultura"



Videocittà 2021 si è svolta dal 15 al 19 settembre, con una programmazione ricca di eventi tematici, di approfondimento sull’audiovisivo e show emozionali di contaminazione, caratterizzati dalla fusione tra le discipline che si sono svolti tra Piazzale John Kennedy, la terrazza del palazzo dei Congressi e il suggestivo giardino delle Cascate all’Eur.