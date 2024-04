Viva Rai2! di Fiorello, il product placement di OrtoRomi con i suoi estratti

OrtoRomi è sbarcata su su Viva Rai2!, la trasmissione condotta da Fiorello dagli ascolti tv record, che unisce egregiamente infotainment e varietà. Nell’imperdibile format, il brand dà il buongiorno con i propri estratti di frutta e verdura, ideali da gustare a colazione: un delizioso e freschissimo invito ad iniziare la giornata con energia, benessere e buonumore!

Nello specifico, OrtoRomi è on air fino al 10 maggio per 26 puntate della trasmissione in onda ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00, con uno share che si attesta intorno al 20% ed un pubblico qualitativo e trasversale.

Per il periodo di durata dell’iniziativa, nel bar di Viva Rai2!, il famoso truck posizionato a fianco del glass box da dove viene condotta la trasmissione, sarà visibile il brand OrtoRomi e sarà messa a disposizione dell’intero staff del programma una selezione di estratti in bottiglietta da 250 ml nei gusti: Zenzero, Mango, Frutti Rossi, Mirtillo, Limone e Fragola; nel formato da 500 ml nei gusti: 100%Arancia bionda, 100%Arancia Rossa di Sicilia e 100% Pink Lady®. Per dissetare in modo sano, regalando a tutti la giusta carica, fin dal mattino!





Sì, perché si tratta di prodotti particolarmente indicati nell’ambito di uno stile di vita attivo e salutistico, in quanto interamente naturali, preparati con sola frutta e verdura, di cui mantengono inalterate le proprietà organolettiche, senza l’aggiunta di zucchero, acqua, coloranti e conservanti.

“Negli ultimi anni abbiamo intrapreso una strategia di comunicazione orientata all’esplorazione di nuovi format e linguaggi e questo approccio è stato premiante. Siamo molto orgogliosi di portare gli estratti OrtoRomi in una trasmissione innovativa e di enorme successo come Viva Rai2! - dichiara Martina Boromello, Responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi. Siamo certi sarà un’occasione per dare grande visibilità al nostro prodotto di punta, gli estratti, bevande di alta qualità, offrendo un esempio concreto di modalità di consumo, per l’appunto durante la colazione”.

L’iniziativa si articola nell’ambito della campagna multicanale “OrtoRomi, la scelta di benessere per chi amo”, finalizzata a trasmettere i valori di OrtoRomi a partire dall’impegno a coltivare, con passione e rispetto dell’ambiente. La campagna sarà declinata anche sui media digitali, social, sulle testate di settore ed i periodici di lifestyle e con attività specifiche sul punto vendita.(gc)