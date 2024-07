Volano gli investimenti pubblicitari nel primo trimestre: boom di adv online nel mese di giugno (+9,1%)

Crescita degli investimenti pubblicitari digitali in Italia nel 2024

Nel mese di giugno 2024, gli investimenti pubblicitari rilevati da Reply nell'ambito dell'Osservatorio FcpAssointernet hanno registrato un significativo aumento del 9,1%, portando il primo semestre dell'anno a un incremento complessivo del 5,4%. Questo trend positivo evidenzia una dinamica di crescita costante del settore pubblicitario digitale in Italia.

Come riporta Primaonline, le analisi per device, relative al periodo gennaio-giugno 2024, mostrano una crescita sia per il comparto “Desktop/Tablet” (+4,9%) che per gli smartphone (+6,0%). Per quanto riguarda la fruizione dei contenuti pubblicitari, la modalità “App” ha registrato un notevole aumento del 16,0%, rispetto alla modalità “Browsing”, che ha comunque segnato un incremento significativo del 4,4%.

Andamento dei settori merceologici

I dati del semestre confermano una tendenza positiva per gran parte dei comparti economici. Settori come Alimentari, Bevande, Finanza/Assicurazioni, Abitazione e Gestione Casa hanno visto un incremento notevole degli investimenti pubblicitari, riflettendo una ripresa e una fiducia crescente da parte degli inserzionisti in questi ambiti.

Simone Branca, Presidente di Fcp-Assointernet, ha commentato: "Nel primo semestre dell’anno, il mercato digitale in Italia ha registrato una performance consistente. In particolare, il mese di giugno è stato molto positivo, con un incremento del 9,1%, favorito anche dagli eventi sportivi estivi come Euro 2024. I formati display e video, in tutte le loro varianti, insieme alle attività sui social media, sono stati i principali driver di questa crescita."

Branca ha anche sottolineato che la modalità di vendita diretta ha prevalso rispetto al programmatic per quanto riguarda i formati pubblicitari venduti a impression. L'associazione FCP-Assointernet sta intensificando gli sforzi per offrire al mercato un osservatorio autorevole per il monitoraggio degli investimenti digitali in Italia, rappresentando un punto di riferimento per brand, agenzie e altre associazioni.

Inoltre, l’associazione sta seguendo da vicino l'evoluzione dei principali trend di settore, con particolare attenzione all’impatto delle recenti comunicazioni di Google sulla gestione dei cookie e all'introduzione di nuove metriche come l'attention, che stanno progressivamente prendendo piede nel mercato.