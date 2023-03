Volkswagen lancia la campagna "The Hand". On air il nuovo spot

On air il nuovo spot di Volkswagen

Al via in 13 paesi europei (tra cui anche l’Italia) la nuova campagna del marchio Volkswagen. “The Hand”, questo il nome della pubblicità, è stata ideata e realizzata dall’agenzia Ddb España con un’idea creativa che fa leva sul potere dell’immaginazione dei bambini: lo spot ricorda la pellicola di George Lucas “Guerre Stellari” e più in particolare il personaggio di Darth Vader, ma anche i film targati Marvel, per via del concept “Superpowers kick in when you need them”.

Guarda lo spot

Un’idea creativa sviluppata per comunicare la gamma dei suv della casa tedesca T-Roc, T-Cross e Taigo e le loro tecnologie all’avanguardia, declinata in spot televisivi da 60'' e da 30’’, in radio, stampa e su diversi format OOH. Lee Films firma la produzione, mentre il brano è ‘Superheroína’ a cura dei compositori Lucas Gimenez Zapiola e Facundo Montenegro. Il planning è di PHD.