Vostro Onore, la serie Rai: Stefano Accorsi tra etica e un figlio da salvare

"Vostro Onore": Stefano Accorsi, tra rischi e suspence, è un giudice che deve salvare la vita del proprio figlio diventando un fuorilegge

Un padre, per salvare la vita al proprio figlio, è disposto a tutto. Anche a mentire alla legge, soprattutto se si tratta del più integro e incorruttibile dei giudici. “Vostro Onore”, in prima visione su Rai 1 dal 28 febbraio, è esattamente questo.

Stefano Accorsi, Vostro Onore: "Una tragedia greca"

Stefano Accorsi, il protagonista assoluto della serie: “Che cosa si è disposti a fare per salvare la vita di un figlio? Ci ho pensato, non si parla di cosa si è disposti a fare per raccomandare un figlio ma di salvarlo, credo che l’istinto primordiale di un genitore sia salvare la vita di un figlio, è qualcosa di atavico, questo contrasto è archetipico, tiene alla tragedia greca”, dichiara.

"Vostro Onore", il riadattamento della versione israelita (Kvodo) e Usa (Your Honor con Bryan Cranston) non sarà un remake

La nuova serie, divisa in quattro appuntamenti, è un riadattamento dalla fiction israeliana “Kvodo”, che ha avuto diverse versioni, compresa quella statunitense “Your Honor” con Bryan Cranston (star di Breaking Bad). In questo riadattamento, protagonista è Stefano Accorsi, il quale interpreta, appunto, un giudice molto rispettato per la sua rigorosa integrità.