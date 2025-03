Wanda Nara, problemi economici per la madre dopo la rottura con Icardi: "Teme di perdere il lusso a cui era abituata"

Wanda Nara, anche la madre soffre la rottura con Icardi ma per motivi diversi: "Ha paura di perdere la vita agiata e lussuosa che conduce oggi"

Wanda Nara e Mauro Icardi sono alle prese con una serrata battaglia legale per la custodia delle loro figlie, Francesca e Isabella. La rottura tra la showgirl e il calciatore però non sta avendo effetti solo sulle bambine. L'opinionista Angie Balbiani durante il programma argentino El Trece ha riferito che la madre di Wanda Nara, Nora Colosimo, sta soffrendo molto la situazione dal lato economico: "Ho già iniziato a ricevere chat in cui chiedono scambi per alcune cose".

Il paparazzo Maria Vasquez ha confermato che Nora avrebbe bisogno di fare alcune riparazioni a casa e per questo motivo si sarebbe rivolta a uno specialista: "Sembra che abbiano bisogno di cose per la casa. Stanno chiedendo, tramite un architetto, se possono dare a Nora un paio di tende e un po' di altre cose". "Non conosciamo Nora perché non parla con nessuno, - ha aggiunto - ma è famosa perché la si vede sempre andare a far festa nei locali con hamburger e Coca-Cola".

Non è la prima volta che Nora Colosimo finisce al centro dei litigi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Già nel 2022 avrebbe tentato di farli riconciliare per non perdere il suo stile di vita agiato. "La Colosimo è molto legata al genero e teme che la figlia possa scegliere L-Gante e compromettere il suo futuro. - si affermava sulla tv argentina - Nora ha paura di perdere la vita agiata e lussuosa che conduce oggi e non vuole andare di certo a vivere a General Rodriguez (dove vive l'ormai ex compagno della figlia)".

Nora ha sempre seguito la coppia nei loro spostamenti ed è una nonna molto presente per i suoi cinque nipoti. Dopo la rottura tra Wanda e Icardi è tornata a Buenos Aires con la figlia. Nonostante l'affetto per l'ex genero, Nora non ha però mai nascosto che la relazione tra i due fosse tossica.