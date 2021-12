Whatsapp, stanchi dei messaggi vocali? Allora leggeteli. Ecco come fare

WhatsApp, messaggi vocali in testo. L'app Transcriber, gratis per Android, risolve il problema

Uno dei punti di forza di WhatsApp, in realtà convidiso con altre app di messaggistica, è la possibilità di inviare messaggi vocali. Questa funzione rende tutto più rapido ma non sempre è apprezzata. Molti infatti hanno la tendenza a inviare messaggi vocali infiniti e che richiedono troppo tempo per essere ascoltati. WhatsApp ha introdotto la possibilità di velocizzarli ma capita che anche questo non basti. Grazie a un piccolo trucco però è possibile trasformare i WhatsApp messaggi vocali in testo.

WhatsApp, messaggi vocali in testo: ecco come fare

Per trascrivere i messaggi vocali in testo basta un'app chiamata Transcriber, già da tempo in circolazione ma ancora poco conosciuta. Il software per smartphone è disponibile gratuitamente per telefoni Android su Google Play anche se ancora in fase di sviluppo. Transcriber è molto intuitiva. Per trascrivere i messaggi vocali basta premere il bottone per condividere il contenuto e scegliere l'app come destinatario. In pochi istanti avrete tradotto in testo il vocale per leggerlo con tutta calma.