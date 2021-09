WhatsApp multi dispositivo, per chattare su più device anche senza un telefono

WhatsApp multi dispositivo è la funzione che permette di utilizzare la chat su più device (anche PC e tablet) senza un telefono collegato a Internet

WhatsApp è l'app di messaggistica più utilizzata al mondo ma recentemente sta subendo la crescita di altre piattaforme alternative come Telegram. La fiducia di una parte degli utenti è infatti venuta meno dopo che è stata annunciata una modifica delle condizioni di utilizzo che prevede una maggiore condivisione di dati con Facebook. Nel frattempo la chat russa continua a lanciare nuove funzioni e ad attirare clienti. WhatsApp dall'alto dei suoi 2 miliardi di utilizzatori oggi tenta il colpo del ko il lancio della modalità multi dispositivo.

WhatsApp multi dispositivo: cos'è e come funziona

La nuova funzione permette di utilizzare WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente: smartphone, tablet e PC. WhatsApp Web permette di accedere alle chat da browser ma il telefono collegato all'account deve essere attivo e collegato a Internet. WhatsApp multi dispositivo invece elimina questo vincolo. La funzione non è ancora stata lanciata ufficialmente ma è disponibile in versione beta. Ciò significa che tutti possono provarla prima del roll out definitivio. Al momento a WhatsApp multi dispositivo è possibile collegare fino a 4 device diversi. L'autorizzazione però deve necessariamente passare da un telefono. Inoltre, tra terminali collegati allo stesso profilo può esserci solo uno smartphone. Al momento non è ancora possibile visualizzare la posizione in tempo reale dei contatti.

WhatsApp multi dispositivo: come provarlo

Per provare la funzione WhatsApp multi dispositivo si deve effettuare una procedura differente a seconda del modello di telefono:

Android

Altre opzioni

Dispositivi collegati

Versione beta multi-dispositivo

Partecipa alla versione beta

iOS

Impostazioni

Dispositivi collegati

Versione beta multi-dispositivo

Partecipa alla versione beta

Aprendo WhatsApp Web o Desktop sul dispositivo da collegare vi comparirà un QR Code. Tornando nella sezione "Dispositivi collegati" basta cliccare su "Collega un dispositivo" e scannerizzare il codice con la fotocamera del telefono.