Wikipedia non conquista i manager italiani, solo 6 su 10 hanno la loro pagina

Manager e Wikipedia , lo studio di Reputation Manager: solo 6 su 10 hanno la loro pagina

Wikipedia rappresenta, ormai, il primo punto di atterraggio degli utenti che cercano informazioni su un soggetto sul web. Degli oltre 150 profili del paniere dell’osservatorio, il 58% dei manager italiani ha una pagina personale su Wikipedia, dato in linea con quanto rilevato due anni fa. Sintomo che, spiega l’analisi, pochi dei manager allora assenti sono riusciti a generare un interesse tale nella community di curatori dell’enciclopedia online tanto da far creare una pagina a loro dedicata.

Come scrive Primaonline.it, sulla piattaforma, infatti, non è possibile creare pagine in autonomia: la gestione è affidata a una community di autori e curatori sparsa nel mondo. Le regole sul conflitto di interessi sono diventate poi più stringenti: gli utenti che hanno un interesse per un contenuto non possono modificarlo direttamente.

Tuttavia, essendo spesso il primo “biglietto da visita” di un manager, il presidio di questo canale appare fondamentale per l’immagine online di un executive. Anche perché, dai numeri di Reputation Manager risulta che un profilo su quattro presenta negatività per questioni giudiziarie.

Manager e Wikipedia, le caratteristiche delle pagine

Le pagine sui Ceo hanno caratteristiche ricorrenti: dalla foto, alla presenza di cenni su cv e vita privata, ma anche l’elenco di premi e pubblicazioni o il coinvolgimento in vicende giudiziarie.

Nel dettaglio, la totalità di quanti sono su Wikipedia ha una sezione su biografia e carriera, mentre solo il 78% delle pagine personali presenta una foto. Nel 65% dei casi vengono menzionati premi e onorificenze, nel 32% si fa riferimento alla vita privata e nel 31% ai suoi altri incarichi.

Uno su quattro ha una sezione, spesso negativa, che menziona controversie o procedimenti giudiziari passati/in corso, mentre solo il 17% di loro può vantare pubblicazioni.