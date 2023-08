Zona Bianca ospiti stasera: in studio Renzi e Briatore

Zona Bianca ospiti stasera: Brindisi intervista il leader di Italia Viva, Matteo Renzi

Mecoledì 23 agosto andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. Questa sera in studio ci sarà il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e Flavio Briatore, che parlerà del tema del caro vacanze e dell'inflazione che mette in seria difficoltà gli italiani.

Durante la puntata ci sarà anche un approndimento sul caso di Massimo Segre e Cristina Seymandi, con la presentazione di documenti in esclusiva, e sul libro del generale dell'esercito Roberto Vannacci dal titolo "Il mondo al contrario", che ha infiammato la scena politica.